Abren nuevo mega sitio de pruebas de Covid-19 en Houston

HOUSTON – El Departamento de Salud de Houston y Curative están ampliando el acceso a las pruebas gratuitas de Covid-19 con la apertura de un nuevo mega sitio de autoservicio esta semana.



El sitio estará ubicado en Delmar Stadium, 2020 Mangum Rd., y abrirá desde este 29 de diciembre a las 9 a.m. Sin embargo, el sitio estará cerrado del 31 de diciembre y el 1 de enero.

Operará diariamente de 8 a.m. a 6 p.m. con una capacidad aproximada de 1,000 pruebas diarias.

"A medida que aumentan los casos de Omicron en Houston y en todo el país, aplaudo a las personas por hacerse la prueba antes de viajar, reunirse con sus seres queridos o regresar al trabajo. Las pruebas y la vacunación ayudarán a frenar la propagación del virus y salvar vidas", dijo el alcalde Sylvester Turner. "El aumento de la demanda de pruebas ha llevado a filas más largas de lo habitual y tiempos de espera para algunos. El nuevo sitio ayudará a satisfacer la demanda y ampliar la capacidad de pruebas".

Es necesario cita y puede realizarla haciendo clic aqui o llamando al 1-888-702-9042.

Adicionalmente, las personas pueden visitar HoustonHealth.org o llamar al 832-393-4220 para encontrar sitios y horarios de pruebas gratuitos cercanos afiliados al departamento de salud.



"La vacunación, incluidas las vacunas de refuerzo, es nuestra mejor herramienta para prevenir enfermedades graves por Covid-19 y reducir la tensión en nuestro sistema hospitalario", dijo el Dr. David Persse, director médico de la Ciudad de Houston. "Dado que Omicron es mucho más contagioso que las cepas anteriores y causa más infecciones innovadoras, las pruebas son una herramienta importante para frenar la propagación".



Los CDC recomiendan que las personas que tienen síntomas y la mayoría de las personas que tuvieron contacto cercano (dentro de los 6 pies durante un total de 15 minutos o más durante un período de 24 horas) con alguien con COVID-19 confirmado se hagan la prueba de infección.



"Es una buena idea hacerse la prueba si recientemente participó en una reunión con personas que no viven en su hogar", dijo el Dr. Persse. "Esto es especialmente cierto si se trataba de una reunión en interiores con personas que no usaban máscaras".



Hacerse la prueba o vacunarse en los sitios afiliados al departamento de salud es gratis y no requiere prueba de residencia, ciudadanía o seguro.