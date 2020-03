Acevedo alerta sobre exámenes fraudulentos “casa a casa” por coronavirus

Houston - El jefe del Departamento de Policía de Houston, Arturo Acevedo, indicó que se ha reportado un alto número de casos de timadores que ofrecen a domicilio exámenes para hacerse la prueba del coronavius.

"Eso es fraude. No dejen que las personas que toquen las puertas de sus casas les vendan algo que no sirve y es más, no les abran las puertas a personas extrañas", aclaró Acevedo en entrevista con Telemundo Houston, refiriéndose a las presuntas pruebas de descarte que están ofreciendo de forma irregular algunas personas.

El jefe policíaco instó a la comundad a acudir a los centros de salud oficiales, sin importar su estado migratorio, para que se hagan las pruebas.

"No tengan temor en venir y pedir ayuda, indocumentado o no, pero sin fiebre. En ningún lugar te harán la prueba si no presentas los síntomas", advirtió.

Acevedo dijo además que ninguna empresa médica o relacionada al rubro de la medicina está elaborando o vendiendo algún método casero para hacerse la prueba contra el coronavirus.