Acusan a dos hombres por muerte de niña Jocelyn Nungaray, enfrentan la pena de muerte

HOUSTON - En un vasto operativo de las autoridades del área de Houston, este jueves se produjo el arresto de Joshua José Rangel Martínez de 21 años y de Franklyn José Peña Ramos de 26 como principales sospechosos de la muerte de Jocelyn Nungaray, la menor de 12 años que fue hallada sin vida debajo de un puente al norte de Houston, luego de ser estrangulada el pasado lunes en la madrugada.

De acuerdo con la policía de Houston, los sospechosos fueron arrestados luego de la múltiple información que recibieron desde el momento en que se revelaron imágenes de quienes eran hasta hoy considerados personas de interés.

Los investigadores revelaron que la menor tuvo un encuentro con los dos hombres en la noche del domingo y la madrugada del lunes y cámaras de seguridad captaron el momento en que estos entraron bajo el puente con la menor y luego el instante en que salieron del lugar hacia los apartamentos donde se determinó que residían.

Estos fueron arrestados este lunes en la mañana y acusados de homicidio agravado, un cargo que en caso de ser hallados culpables, los puede llevar a enfrentar la pena de muerte.

El alcalde de Houston, John Whitmire, hizo un llamado al sistema judicial para que tenga en cuenta que "estos individuos representan un riesgo alto de fuga", con lo que está pidiendo que no se les permita salir libres bajo fianza.

"Vamos a estar pendientes del sistema judicial", enfatizó Whitmire.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que continúe aportando información que permita solidifcar la investigación en contra de los sospechosos.

Este miércoles, las autoridades revelaron la identidad de la niña. De acuerdo con el Servicio de Ciencias Forenses del Condado Harris, la menor fue identificada como Joselyn Nungaray, de 12 años.

El reporte de ciencias forenses aún no dictamina las circunstancias en las que la menor murió, solo se ha conocido que fue estrangulada.

Sin embargo, las autoridades tratan de determinar si esta objeto de abuso sexual antes de morir.

No obstante, el alcalde de Houston, John Whitmire, anunció el martes que próximamente “se va a emitir un reporte con detalles horribles”.

