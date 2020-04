Administrador de Fort Bend dice que apoya reducción de predial por coronavirus Avalúos se hicieron con base en precios del 1 de enero. <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> HOUSTON – El administrador ejecutivo del Condado Fort Bend, K P George, anunció que pedirá al gobernador de Texas y a otros oficiales elegidos para que se haga una evaluación de los avalúos catastrales que los residentes de esta zona ya empezaron a recibir. George manifestó que los avalúos de los residentes de Fort Bend se basaron en el valor de las propiedades al 1 de enero de 2020, pero que estos no reflejan la crisis generada por la pandemia del coronavirus´. “Como dueño de negocio entiendo sus preocupaciones!, dijo George luego de recibir innumerables quejas de residentes del condado en la que exponen su preocupación por el hecho de que se están perdiendo muchos trabajos a causa de la crisis de salud. Anunció que este martes propondrá a la Corte de Comisionados una resolución en la que se pide una reducción de la carga tributaria. Si quieres saber cuál es tu impuesto predial haz clic aquí.