Administradora del Condado Harris anuncia plan de mitigación

HOUSTON – La administradora del Condado Harris, Lina Hidalgo, anunciará este martes el plan de mitigación que se desarrollará para superar la pandemia del coronavirus.

Hidalgo hará el anuncio junto con el director ejecutivo del Departamento de Salud Pública del condado, Umair Shah.

La administradora Hidalgo ha insistido que el plan de vuelta a la normalidad debe ser gradual y tomando en cuenta el consejo de expertos en materia de salud pública.

Hidalgo dijo que su orden de usar mascarillas en el condado no será punitiva y que se adaptará a lo dicho por el gobernador de Texas, Gregg Abbott, quien dijo que no se puede penalizar a las personas por su no uso.

Hidalgo dijo que el hecho de que una de cada cuatro muertes en Texas por el coronavirus está asociada a residencias para ancianos es inaceptable y por ello anunció la creación de un eqipo que se dedicará a visitar estos centros en el Condado y realizar pruebas allí.