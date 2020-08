El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Hill’s Pet Nutrition. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Haz clic aquí para conocer más sobre Hill’s Pet Nutrition y su misión para desocupar los albergues de animales.

Antes de 2020, adoptar una mascota era algo así: Ir a un refugio; ver a un cachorro, un gatito, un perro, o un gato; enamorarse a primera vista; empezar el proceso de adopción.

Este año, las cosas son distintas. Encontrar una nueva mascota puede ser una experiencia muy diferente a la de hace un año: La pandemia, como casi todo lo demás, cambió la adopción de mascotas.

Tomemos como ejemplo a Katie McGerr y Blake Segal, una pareja de esposos del norte del estado de Nueva York. Trabajando largas horas como profesores de teatro, habían estado pensando adoptar un perro. Ahora, pasando tanto tiempo en casa, vieron una oportunidad de encontrar una mascota, hacer la transición a su hogar más fácil, tener tiempo para entrenarlo y conocerlo mejor. Más importante, encontraron una oportunidad para compartir su amor y hogar con un nuevo miembro de la familia.

Así llegó Henry, un beagle dulce y gentil, más tranquilo que la mayoría de los perros de su raza. Henry, entre los cinco y ocho años, fue encontrado en las calles de Mobile, AL y fue llevado a un hogar temporal por tres meses. McGerr y Segal vieron cómo adoptar a Henry. Pero el proceso fue definitivamente diferente este año. Después de ver a Henry en el sitio web de un refugio local, la pareja finalmente conoció a Henry, pero solo para una breve reunión fuera del refugio. Y antes de comprometerse por completo con Henry, a la pareja pudo pasar una noche con el perro en su casa. McGerr recuerda: "Al principio era un poco tímido, pero al final de la visita estaba listo para que le rascáramos su barriga".

McGerr y Segal decidieron quedarse con Henry.

Al igual que Henry, este año muchos animales de albergues han encontrado hogares este año—un buen número de ellos son hogares temporales. "Hemos visto una explosión en el número de familias que han abierto sus casas para ser padres adoptivos de animales que de otra manera se hubieran quedado en albergues", dice Jim Tedford, presidente y director ejecutivo de la Association for Animal Welfare Advancement, una asociación para líderes en el campo de bienestar animal. "Hemos convertido nuestras comunidades en refugios para animales enviando animales fuera de los edificios de los albergues".

Hill's Pet Nutrition, socio de The Association y Desocupar los Albergues, también es un defensor desde hace mucho tiempo de la adopción y los hogares temporales para mascotas, por lo que la compañía se asoció con Telemundo a inicios de este año para patrocinar la campaña #StayHomeAndFoster. Pensaron que como la gente de todo el país estaba pasando más tiempo en casa, tendrían más tiempo para ayudar a las mascotas a aclimatarse a sus nuevos hogares. Además, los padres temporales vieron esto como una oportunidad para darse cuenta si estaban listos para adoptar una mascota ellos mismos, o simplemente para tener compañía mientras estaban confinados a su hogar.

Aún así, un buen número de mascotas sigue buscando un hogar. Con ese fin, Hill's está trabajando una vez más con Telemundo y cientos de refugios en todo el país a lo largo de agosto para ayudar a encontrar hogares para miles de mascotas durante la sexta campaña anual de adopción de mascotas Desocupar los Albergues. Entonces, para cualquiera que busque adoptar o acoger, algunos las cosas han cambiado. Estas son algunas de las formas:

Albergues sin trabajadores

Si bien se ha permitido que los albergues de animales sigan abiertos durante la pandemia, solo los trabajadores más importantes siguen yendo, mientras los demás se han quedado a salvo en casa. Al haber menos trabajadores y voluntarios que puedan cuidar de los animales, hace que sea aun más importante encontrar hogares temporales o para siempre.

Nuevas formas de adoptar

Como los albergues no pueden recibir visitas, tuvieron que encontrar alternativas para presentar a los animales a posibles padres. Dependiendo del albergue, los posibles nuevos dueños pueden encontrarse escogiendo animales por computadora o viéndolos de manera virtual; los encuentros pueden darse en la puerta del albergue o algún lugar más lejano, como un parque. “Encontramos formas innovadoras de hacerlo”, dice Tedford. “Los albergues están haciendo adopciones en las veredas y las personas están adoptando animales por Internet, sin haberlos visto. Emparejar personas y mascotas ya es difícil, incluso cuando todos pueden estar en el mismo sitio. Pero ahora no podemos hacer eso. Tuvimos que encontrar otras formas de hacer los mejores matches posibles”.

Los albergues adoptaron medidas de seguridad

En algunas áreas, quienes buscan adoptar una mascota aún pueden visitar refugios y ver a los animales en persona. Eso sí, hay nuevas medidas de seguridad. “Tienen que ser creativos a la hora de manejar esta situación”, dice Tedford. “La mayoría require el uso de mascarillas y algunos requieren un mayor uso de equipos de protección personal”.

La situación de los voluntarios también ha cambiado: Debido al límite en la cantidad de personas que pueden estar en los albergues, muchas organizaciones han suspendido sus programas de voluntarios. “Este es un desafío para las organizaciones que dependen en el apoyo de los voluntarios”, dice Tedford. “Pero también es difícil para los mismos voluntarios. Estas personas suelen ser muy apasionadas por lo que hacen. Cuando son dejados de lado, hay un costo emocional”.

Cuidado temporal vs. adoptar

En el esfuerzo de desocupar los albergues, los albergues y organizaciones de animales no solo están buscando posibles adoptantes, sino también buscan hogares temporales. “Probablemente hubieron más cuidadores temporales que adopciones desde un inicio”, dice Tedford. “Es como si el compromiso a corto plazo—tal vez unos meses—hacía más fácil dar el primer paso, frente a adoptar y comprometerse unos 12 o 15 años. Encontrar hogares temporales se volvió realmente fácil. He conversado con directores de albergues de todo el país que reportaron que literalmente se quedaron sin animales. Tenían un gran número de hogares temporales que solo estaban esperando un animal”.

Perros vs. gatos

Sobre las adopciones de perros frente a las de gatos: No hay mayor diferencia este año. Si bien los gatos se han convertido en la mascota doméstica más popular en los Estados Unidos, la cantidad de gatos en albergues sigue siendo más alta en comparación con los perros.

Estado de los refugios

Si bien la pandemia consiguió que más animales lleguen a hogares, ha sido un poco difícil para algunos albergues. “Están afrontando problemas financieros, incluso más que antes”, dice Tedford. “Muchas organizaciones dependen mucho de eventos—por ejemplo, los que recaudan fondos. Y los eventos tienen que ser cancelados o hacerlos de manera virtual. Los ingresos están realmente bajos”. Sin embargo, Tedford agrega que muchas organizaciones de albergues han reportado un aumento significativo en las donaciones que han recibido. “La gente en verdad ha dado un paso adelante y apoyándolos”, dice.

Hill’s Pet Nutrition decidió asumir ese reto al brindar más de 494,000 libras de comida para mascotas con un valor de más $2 millones para apoyar a los albergues y las familias de mascotas afectadas por COVID-19 a través de su Disaster Relief Network. Hill’s estableció esta en red en el 2013, como una extensión directa de su programa Food, Shelter & Love, que brinda apoyo a más de 800 albergues en Norteamérica durante todo el año y ha ayudado a más de 11 millones de mascotas a encontrar nuevos hogares desde 2002.

Como Joan Thielen, especialista en comunicaciones y contenidos de la Dumb Friends League en Denver, CO dice: "Sabíamos que podíamos confiar en Hill’s Pet Nutrition para brindarnos alimentos para animales en hogares temporales". De hecho, una nutrición adecuada es extremadamente importante para mantener a animales que esperan un hogar , sanos y listos para ser adoptados.

Los animales siguen buscando hogares

Si bien una buena cantidad de refugios están bastante vacíos, hay mascotas que aún están disponibles para ser adoptadas. "Básicamente, un gran número de animales se ha trasladado de albergues a hogares temporales", dice Tedford. Una forma de encontrarlos es haciendo una búsqueda online, como en la página de Hill’s para Desocupar los Albergues.

"No quiero ser complaciente", dice Tedford. "No quiero asumir que, dado que los albergues están tratando con poblaciones más bajas en este momento, eso continuará a largo plazo. Desocupar los albergues siempre será un problema para nosotros, de verdad. Ya sea temporal o permanente, estos animales siempre están mejor en un hogar que en el mejor albergue del mundo".

En cuanto a Henry y sus nuevos padres, la vida familiar va bien. "Cada día, Henry sale un poco más de su caparazón y últimamente ha sido quien empieza a pedirnos para jugar", dice McGerr. "Está aprendiendo a sentirse cómodo con los ruidos fuertes—le ha tenido un poco de miedo a la puerta del garaje y se asustó mucho cuando abrimos unas latas de gaseosas". En resumen, como Katie publicó en su página de Facebook, "Henry disfruta de los nuevos olores; es un poco escéptico de las puertas y el agua del caño; es un campeón de las siestas; y tiene un corazón enorme y confiado que ha ocupado un lugar especial en el nuestro."

Hill's Pet Nutrition está orgulloso de ser nuevamente patrocinador de la campaña nacional de adopción de mascotas Desocupar los Albergues de Telemundo, que colocó a más de 160,000 animales en hogares amorosos el año pasado. Además de patrocinar Desocupar los Albergues, Hill's brinda apoyo a los refugios los 365 días del año con su programa Food, Shelter & Love, que ha proporcionado más de $295 millones para apoyar a las mascotas que lo necesitan y ha ayudado a más de 11 millones de mascotas a encontrar nuevos hogares desde 2002.