HOUSTON - El actor de televisión Akili McDowell ha sido acusado del asesinato del hispano, César Peralta, en un complejo de apartamento ubicado al oeste de Houston en la cuadra 13503 de North Thorntree.

Al llegar, las autoridades encontraron a César Peralta, de 20 años, con múltiples heridas de bala y fue declarado muerto en la escena.

Arrest update: @HCSOTexas Homicide Investigators charged Akili McDowell (21) with murder in the shooting death of Cesar Peralta (20). McDowell was recently taken into custody and booked into the Harris County Jail. The investigation is on-going

