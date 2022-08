Al finalizar el 2022, Comcast habrá invertido más de $1 millón para cerrar brecha digital en Houston

HOUSTON – Al final del año 2022, Comcast habrá invertido más de $1 millón en su objetivo de ayudar a las comunidades más pobres de Houston a cerrar la brecha digital.

Esto, a través de inversiones en programas comunitarios que tienen el objetivo de capacitar residentes del área a través de talleres de desarrollo, preparación para entrar a la fuerza laboral, así como de educación tecnológica de estudiantes, adultos y personas con discapacidades.

La compañía, matriz de Telemundo Houston, también apoya programas como Internet Essentials y el de Conectividad Asequible, que busca llevar la red World Web Wide a vecindarios donde normalmente no es fácil acceder a ella.

“Estas inversiones son parte de los esfuerzos continuos de Comcast para dar a las familias del sureste de Texas la oportunidad de prosperar en esta era digital”, dijo Ralph Martínez, vicepresidente regional senior de Comcast Houston.

Algunas de las organizaciones que ya han recibido donaciones por parte de Comcast son: United Way, BakerRipley, Comp-U-dopt, Easter Seals of Greater Houston, The Boys and Girls of Greater Houston, AAMA, Dress for Sucess y Avance Houston, entre otras.

Pero el apoyo de Comcast no apara ahí, en los próximos 10 años tiene como objetivo seguir expandiendo su impacto en el área metropolitana de Houston a través de Project UP, otra iniciativa para impulsar la equidad digital y ayudar a construir un futuro con más oportunidades.

