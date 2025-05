Alcalde de Houston presenta presupuesto para el próximo año fiscal 2026

HOUSTON - Este martes el alcalde John Whitmire dio a conocer el presupuesto propuesto por su administración para el año fiscal 2026.

El presupuesto presentado incluye medidas de reducción de costos para la ciudad sin afectar los servicios esenciales.

Whitmire había informado hace unos meses que gran parte del dinero que se utilizaba anteriormente provenía de fondos federales, los cuales ya han sido agotados por la ciudad, por lo que eso se reflejaría en este presupuesto. Antes de que se considere aumentar los impuestos, la ciudad debe centrarse en reducir el despilfarro de recursos.

Durante la conferencia de prensa de este martes por la mañana, el alcalde recalcó que no hay déficit y que el presupuesto presentado está bastante equilibrado para 2026 gracias a una reestructuración y ahorro de costos.

El presupuesto para el año fiscal 2026 de Houston asciende a 7 mil millones de dólares, siendo el primer presupuesto equilibrado en años.

Entre las prioridades del nuevo presupuesto se encuentran la contratación de nuevos policías, el aumento en la capacitación de cadetes y un incremento salarial, con la esperanza de que más personas se postulen a posiciones en el Departamento de Policía de Houston en lugar de hacerlo en otras ciudades y condados circundantes.

Actualmente, muchos puestos en la ciudad siguen vacantes. Para evitar nuevos impuestos o despidos, este presupuesto incluye varias limitaciones de gasto por departamento y congela algunas contrataciones.

Según el alcalde, todos los empleados municipales recibirán un aumento del 3% dentro de este presupuesto.

Today @HFDChiefMunoz supported

Mayor Whitmire as he announced details of his proposed FY 2026 budget. #HFD #PublicSafety pic.twitter.com/ad9ovSA3D1