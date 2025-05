Alertan sobre estafa con falsos mensajes de multas del DMV en Texas

HOUSTON - Una nueva modalidad de estafa está circulando por mensajes de texto en el estado de Texas, generando preocupación entre conductores.

El mensaje, que aparenta ser del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado, amenaza con aplicar sanciones legales por supuestas multas de tránsito impagas.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo Houston. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El texto, recibido por varios ciudadanos, afirma que existe una infracción pendiente de pago y que, si no se liquida de inmediato, se procederá a suspender el registro del vehículo, retirar privilegios de conducción por 30 días y hasta afectar el puntaje crediticio del receptor. Para efectuar el pago, se incluye un enlace fraudulento que simula pertenecer al DMV.

Una residente compartió su experiencia a través del canal de WhatsApp de Telemundo Houston:

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Buenas noches. Me envían este mensaje y que yo sepa no tengo ningún boleto. Lo reporto para que vean, creo que es fraude”, escribió una televidente de Telemundo.

El mensaje incluye un enlace sospechoso: https://txdmv.gov-ykw.win/us, el cual no pertenece a ningún sitio oficial del gobierno. Expertos en ciberseguridad alertan que al hacer clic en enlaces de este tipo se corre el riesgo de ser víctima de robo de datos personales o financieros.

El experto en tecnología, Enrique Lara, piensa que, “básicamente, los hackers se metieron a la base de datos y tomaron los nombres y teléfonos de los conductores”.

Las autoridades han confirmado que el DMV no envía mensajes de texto para notificar multas ni exige pagos a través de enlaces no oficiales. También instan a los ciudadanos a reportar este tipo de mensajes y a no responderlos ni reenviarlos.

Según las autoridades, la población más vulnerable al momento de recibir estos mensajes de texto son las personas de la tercera edad.

¿Qué hacer si recibe un mensaje similar?

No abra el enlace ni comparta datos personales.

Verifique cualquier multa directamente en el sitio web oficial del DMV: www.txdmv.gov.

Reporte el intento de fraude a la Comisión Federal de Comercio (FTC), al número de fraudes del Texas Department of Transportation (TxDOT) al 1-877-769-8936 o al FBI en www.ic3.gov.

Este tipo de estafas, conocidas como “smishing", combinan el uso de mensajes SMS con técnicas de phishing, y se han vuelto cada vez más comunes.

La recomendación general es mantener la cautela y confirmar cualquier cobro oficial con las instituciones correspondientes.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.