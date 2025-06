Alguacil Ed González pide extremar vigilancia por conflicto entre Israel e Irán

HOUSTON - El alguacil del condado de Harris, Ed González, pidió a los residentes estar más vigilantes para mantenerse seguros, debido al conflicto en Medio Oriente entre Irán e Israel y luego de que Estados Unidos lanzara bombas sobre tres instalaciones nucleares iraníes.

González pide a la comunidad seguir el Boletín del Sistema Nacional de Avisos de Terrorismo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

El Boletín advierte que el conflicto actual entre Irán e Israel está provocando un entorno de amenaza intensificado en todo el país.

