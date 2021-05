Alianza lleva vacunas de COVID-19 a vecindarios pobres de Houston

HOUSTON – Una clínica local del área de Houston decidió aliarse con una organización de servicios sociales para llevar las vacunas contra el COVID-19 a vecindarios pobres de la ciudad.

La organización West Houston Assistance Ministries (WHAM por sus siglas en inglés) y Legacy Community Health proveerán la vacuna contra el coronavirus de Moderna en la sede de WHAM este jueves 13 de mayo entre las 9 a.m. y las 3 p.m.

Los interesados deberán tener más de 18 años para recibir la inmunización.

Cabe destacar, que no se necesita seguro médico para recibir la vacuna.

La sede de WHAM está ubicada en el 10501 Meadowglen Lane, al suroeste de la ciudad.

La segunda dosis para quienes reciban la vacuna este jueves se aplicará el 10 de junio de 9 a.m. a 3 p.m.

Los organizadores recomiendan registrarse previamente haciendo clic aquí.

