Ofrecen almuerzo gratis durante el verano en distrito escolar de nuestra región

HOUSTON - El Distrito Escolar Independiente de Katy, ofrecerá desayunos y almuerzos gratuitos a todos los estudiantes matriculados, menores de 18 años en diferentes centros del distritos escolares.

Al momento cuentan con siete centros donde establecieron horas y fechas que estarán ofreciendo los servicios gratuitos.

Dos de las ubicaciones serán centros comunitarios, donde los estudiantes de 18 años o menos podrán recibir comidas, independientemente sin que estén matriculados.

Servicios de desayunos y almuerzos de lunes a jueves en Katy ISD:

Memorial Parkway Elementary (21603 Park Tree Lane, Katy 77450) 3 de junio al 27 de junio

Desayunos: 7:30 a.m. a 8:20 a.m.

Almuerzo: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Schmalz Elementary (18605 Green Land Way, Houston 77084) 3 de junio al 27 de junio

Desayuno: 7:30 a.m. a 8:20 a.m.

Almuerzo: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Stephens Elementary (2715 North Fry Road, Katy 77449) 3 junio al 27 de junio

Desayuno: 7:30 a.m. a 8:20 a.m.

Almuerzo: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Haskett Junior High (25737 Clay Road, Katy 77493) 10 junio al 27 de junio

Desayuno: 7:30 a.m. a 8:30 a.m.

Almuerzo: 10:30 a.m. a 12: 30 p.m.

Opportunity Awareness Center (1732 Katyland Drive, Katy 77493) 3 de junio al 30 de julio

Desayuno: 7:00 a.m. a 8:00 a.m.

Almuerzo: 10:15 a.m. a 12:30 p.m.

No ofrecerán servicio del 1 al 5 de julio

Mayde Creek High School – Ninth Grade Center (19202 Groeschke Road, Houston 77084) 3 de junio al 31 de julio

Solo almuerzo: 9:30 a.m. a 11:30 a.m. No ofrecerán servicio del 1 al 5 de julio

Paetow High School (23111 Stockdick School Road, Katy 77493) 3 de junio al 31 de julio

Solo almuerzo: 9:30 a.m. a 11:30 a.m. No ofrecerán servicio del 1 al 5 de julio

