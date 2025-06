Altercado mortal, mujer muere atropellada al saltar de camioneta tras una pelea

HOUSTON - Una mujer terminó muerta al saltar de un vehículo conducido por un hombre con el que presuntamente sostenía una pelea.

En el violento incidente, la mujer terminó atropellada y muerta, de acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado Harris.

@HCSOTexas deputies are investigating an incident at the 16700 blk of Bethan Glen Ln, near W. Little York.



Preliminary: an adult male driving a pickup with adult female in passenger seat. Male drives off the roadway along a footpath between two houses during an argument. It… pic.twitter.com/JVlOXraGb1