Alumno con autismo recibe golpiza en una escuela: denuncia su madre

HOUSTON - Un estudiante de secundaria con autismo terminó en la sala de urgencias de un hospital debido a los golpes que recibió por parte de otro alumno de la secundaria Henry, al norte de Houston, según denunció su madre, Mallory Cruz.

La mujer está indignada pues dice haber encontrado a su hijo inconsciente golpeado y asistido por paramédicos en su escuela, el pasado 19 de abril.

La madre asegura que desde un principio denunció el acoso, pero nunca la escucharon.

Hoy menciona que, tras agresión a golpes, ni la escuela ni el distrito escolar de Houston han hecho nada para castigar al presunto responsable.

“Me miran como si esto fuera un juego y esto no es un juego", mencionó.

Cruz dijo estar triste y enojada pues su hijo llevaba apenas cuatro meses asistiendo a esta escuela en el barrio Eastex-Jensen y el acoso comenzó días después de que el estudiante ingresara a las clases.

En tanto el estudiante agredido apenas recuerda lo sucedido.

“Me obligó a mostrarle mis bolsillos, acusándome de haberle robado algo, le dije que yo no tenía nada y aun así me comenzó a golpear y no recuerdo más” dijo Daniel.

El Distrito Escolar de Houston respondió en un comunicado que:

"Los alegatos de 'bullying' son tomados muy en serio. Seguimos investigando el caso y trabajando de cerca con las autoridades para asegurarnos que se tome la acción apropiada”.

“Por privacidad no podemos comentar más, pero le aseguramos a la comunidad que estamos comprometidos con brindar un ambiente de seguridad y apoyo para todos los estudiantes".

En tanto la madre exige respuestas y asegura llegara hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y para proteger a su hijo.

De acuerdo con un documento del departamento de salud de la Ciudad de Houston

Casi uno de cada tres estudiantes sufre de acoso.

Solo del 20% al 30% de los afectados le cuentan a un adulto.

El 60% de los estudiantes que son acosados entre el sexto y el noveno grado son 3 veces más propensos a cometer algún crimen en su vida adulta.

Las consecuencias a corto y largo plazo incluyen:

Dificultades académicas, depresión y hasta intentos de suicidio.

Si quieres ayudar a tu hijo hay recursos.

Expertos te recomiendan hablar con los consejeros escolares, o pedir ayuda en tu departamento de salud cercano.

En la página oficial de Stop Bullying encuentras información en español.

