Angustia y preocupación entre nicaragüenses por cierre de consulado en Houston

HOUSTON - En medio de la incertidumbre y la falta de información, los nicaragüenses residentes en Houston enfrentan una situación crítica luego del cierre repentino del consulado de su país en la ciudad.

La comunidad, que supera los 5,000 miembros en Houston, se encuentra sin acceso a servicios consulares esenciales, como la renovación de pasaportes y otros documentos de identidad.

La decisión del gobierno de Daniel Ortega de cerrar las oficinas consulares en Houston, Los Ángeles y Nueva Orleáns ha sido un duro golpe para los nicaragüenses que residen en estas ciudades. Mary Belén Gutiérrez, una de las afectadas, relata su frustración al llegar a las instalaciones del consulado en Houston y encontrarlas vacías, sin ninguna explicación ni vías de contacto alternativas.

"Cuando rellenamos el papeleo y todo, me dijeron que ellos me iban a llamar para venir a recogerlo, y nunca me llamaron. Entonces, lo dejamos estar hasta que decidimos venir para ver qué era lo que pasaba, pero nunca imaginamos que iba a estar cerrado permanentemente", expresó Gutiérrez en entrevista con Enmanuel Villalobos de Telemundo Houston, quien ya había iniciado el trámite de renovación de su pasaporte desde octubre del año pasado.

Las repetidas llamadas a los números de contacto disponibles han sido en vano, dejando a Gutiérrez y a otros connacionales en un limbo legal. "Hemos llamado muchas veces. Algunas veces manda a buzón, otras veces está la operadora, y luego está uno esperando, suena y suena, y nunca contestan", lamentó.

Arturo McFields Yescas, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que esta medida obedece a razones económicas y también como una herramienta de castigo para aquellos que han salido del país. "Al tener en lugar de 7 consulados, tener solamente 3 o tener solamente uno, la dictadura tiene mayor control de a quienes les entrega pasaportes, a dónde están los nicaragüenses, qué hacen, cómo está su situación", explicó.

McFields Yescas también denunció que esta situación viola derechos humanos y convenciones internacionales, dejando a los nicaragüenses en una situación de "orfandad" sin un gobierno o estado que proteja sus derechos o les brinde acompañamiento.

Mientras tanto, Mary Belén Gutiérrez se siente frustrada, maniatada y presa sin poder salir del país. "Nunca nos respetaron, así como compatriotas", lamentó, reflejando el sentir de una comunidad que clama por respuestas y soluciones ante esta crisis humanitaria.

Telemundo Houston solicitó información adicional o alguna expresión sobre el cierre de los consulados a la dirección general de migración y extranjería de Nicaragua y al momento de esta nota no obtuvimos respuesta.

