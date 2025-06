Angustiosa espera vive familia hondureña tras arresto migratorio de uno de los suyos

HOUSTON - Una madre de familia y esposa se hizo viral en redes sociales tras denunciar el arresto de uno de sus sobrinos que según ella iba de camino a su trabajo este sábado en el área de Bellaire al suroeste de Houston cuando fue detenido por agentes de inmigración y aduanas ICE, en un estacionamiento.

El reclamo de su tía se hizo viral en un video en el que narra lo que pasó y los dos largos días de fin de semana para poder encontrar a su sobrino de 20 años.

Ella es una ciudadana estadounidense nacida en este país y por eso dice se atrevió no solo a grabar de cerca a los agentes, sino grabar todo lo que le dijeron con el fin de documentar lo que según ella es una injusticia por la que miles de familias están pasando.

La detención ocurrió a temprana hora del sábado en la intersección de las calles Bellaire y Hillcroft al suroeste de Houston.

En un video que ya recibió más de un millón de vistas en TikTok, Crystal Peñaflor desahogó su inconformidad.

"Ya tengo aquí más de media hora, desde que se lo llevaron y todavía siguen entrando,

todavía siguen viniendo y buscando más gente", dice.

La madre de dos niños asegura que su sobrino, a quien identifico como el hondureño Juan Carlos Rivera

El sobrino dice la mujer logró hacerle una llamada telefónica, pero no pudo hablar. "Me imaginé lo peor, me alcanzó a mandar la ubicación”.

Al llegar fue ella la que hablo con los agentes y comenzó a grabar parte de la conversación.

La mujer pide a los oficiales ver a su sobrino, uno de los agentes trata de calmar a la mujer.

"Este no es el final de este operativo, si él no ha estado en custodia de ICE antes, posiblemente y si no tiene antecedentes, le den una fecha para comparecer en corte, después de esa corte, probablemente lo liberen con documentos de su caso migratorio"

La abogada de inmigración Silvia Mintz dice que "No es buena idea esperarse, si la persona califica para solicitar una fianza, hay que solicitarla de inmediato, en cuanto se tienen todos los documentos, para tener una audiencia pronto y que sea dejado en libertad".

Esta madre teme volver a pasar por lo mismo, pero afirma volvería a hacer lo mismo.

Telemundo Houston se comunicó con ICE sobre este caso, pero no hemos recibido respuestas.

