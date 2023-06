Area de Houston bajo advertencia de calor peligroso hasta el viernes en la noche

HOUSTON - El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de calor excesivo para toda el área metropolitana de Houston, al tiempo que las autoridades de la ciudad activaron el Plan de Salud Pública por Emergencia de Calor.

Esta vez, las autoridades, emitieron la advertencia por calor excesivo desde este jueves a las 11 a.m. hasta el viernes a las 8 p.m.

Según el Servicio Nacional de Meteorología, "se espera un calor peligroso" con sensaciones térmicas hasta de 112 grados Farenheit.

La ciudad de Houston emitió su plan dado que la sensación térmica alcanzó por segundo día consecutivo este miércoles índices superiores a los 108 grados.

Aunque este jueves se espera que el mercurio no llegue a los 100 grados, con el efecto de la humedad se puedan sentir en 112 grados, lo que la hace una condición peligrosa.

En los últimos 308 días, Houston no ha sentido temperaturas por encima de los 100 grados, pero es muy probable que el calor se siga intensificando a medida que avanza la semana y se aceque la celebración del Día del Padre, cuando es casi un hecho que estará arriba de ese nivel.

Si los pronósticos no cambian a última hora, el mercurio del termómetro estará por encima de los 100 grados el fin de semana, por lo que no se descarta que se sigan emitiendo las advertencia por calor excesivo para todos esos días, e incluso, no se descarte un aviso por calor peligroso.

Las autoridades en el área de Houston ya abrieron centros con aire acondicionado para aquellos que no gozan de este y puedan tener problemas de salud ante el intenso calor..

Aquí puedes ver la ubicación de los diferentes centros dispuesto por la ciudad de Houston para tal fin.

Por su parte, el Condado Fort Bend dispuso sus 12 bibliotecas para este mismo fin.

La advertencia por calor excesivo emitida para jueves y viernes contempla toda el área metropolitana, a diferencia de las pasadas que no alcanzó una cobertura completa.

Si quieres ver el pronóstico extendido para nuestra región puedes hacer clic aquí.

Para acceder a las condiciones meteorológicas en tiempo real puedes entrar a este enlace.