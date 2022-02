Arrestan a dos hispanas por agresión a directivos de escuela en Klein ISD

HOUSTON – Dos mujeres hispanas fueron acusadas de agredir al director de una escuela del Distrito Escolar Independiente de Klein.

De acuerdo con Klein ISD, entre las arrestadas hay una madre de una antigua estudiante.

El incidente se produjo en medio de una reunión de las dos mujeres con directivos de la escuela.

Diandra Arrona y Tráncito Arrona fueron acusadas en una corte criminal del Condado Harris de agresión a un servidor público.

Los directivos agredidos se recuperan del ataque en sus casas.

Klein ISD insistió en que no hubo estudiantes involucrados en el incidente.

