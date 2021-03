Arrestan a hispano que se atrincheró en una grúa en el Downtown

HOUSTON -Un hombre hispano fue arrestado este viernes en la mañana luego de que se atrincherara dentro de una grúa de construcción en el centro de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, pasadas las 3 a.m. alguien llamó a reportar que un hombre había cruzado la cerca de una obra de construcción.

Cuando la policía arribó, el sospechoso -de origen hispano- se trepó a una de las grúas de construcción de la obra para evitar ser arrestado.

Al temer que este fuera a suicidarse, los oficiales llamaron a un equipo de tácticas especiales para negociara la entrega de esta persona, quien finalmente accedió tras unas tres horas después.

Se desconoce cuál fue la razón por la que el hombre entró al lugar en primera instancia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

¡Sálvese quien pueda! El grito de guerra cuando el cielo se les venía encima. Además, a ver cuanto aguantas antes de decir OMG she is so cute!!! cuando te presente a Mali y su ¨Bidi Bidi Bom Bom¨ Y nada mejor que un desayuno de campeones con colas de camarón! ¿What?