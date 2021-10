Arrestan a hombre acusado de agredir a chofer en la mitad de la I-45

HOUSTON – Oficiales del Distrito Policial 5 del Condado Harris arrestaron en las últimas horas al hombre acusado de tener un incidente de ira al volante en el que golpeó a un conductor de un camión en la autopista I-45.

El sospechoso fue identificado como Stephen Sahr, de 41 años, y fue acusado de agresión y conducta mortal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

De acuerdo con las autoridades, Sahr atacó al conductor de un camión el pasado 15 de octubre y tras frenar adelante del camión, se bajó, abrió la puerta del vehículo donde viajaba la víctima y lo golpeó en varias oportunidades en la cara.

Al momento del arresto, Sahr se encontraba en libertad condicional por otro cargo de ira al volante y por el cual fue acusado de agresión agravada con conducta mortal.

De acuerdo con el Distrito Policial 5 del Condado Harris, la mejor manera de confrontar a un conductor agresivo es no responder, evitar el contacto visual, no responder agresión con agresión, evitar gestos ofensivos y no tocar la bocina del vehículo en el que viaja.