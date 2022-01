Arrestan a hombre acusado de apuñalar a perro policía

HOUSTON – Investigadores del Departamento de Policía de Houston arrestaron a un hombre de 26 años acusado de apuñalar a un perro policía el pasado sábado de 22 de enero.

De acuerdo con las autoridades, Ryan Mitchell Smith está acusado de interferir con la labor de un agente policial canino y de robo agravado con lesiones corporales.

Nate, el perro policía, tuvo que ser transportado a una clínica veterinaria donde fue tratado de lesiones que no pusieron en peligro su vida.

El animal ha estado trabajando con el Departamento de Policía de Houston por dos años.

Según los oficiales, los oficiales de HPD respondieron al intento de robo de un vehículo.

Previamente, según testigos, Smith había estado en una tienda cercana de donde se había ido con mercancía sin pagar.

Los oficiales encontraron al sospechoso en el estacionamiento de un edificio cercano, pero fue Nate el que encontró al hombre, quien al verse cercado por el animal lo apuñaló, según las autoridades.

