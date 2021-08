Arrestan a madre e hijo acusados de robar autos de lujo

HOUSTON – Una madre y su hijo fueron arrestados tras ser sospechosos de cometer varios robos de vehículos en el área de Houston.

Nga Nguyen (47 años) y Alex Van Le (32 años) fueron acvusados de tener en una propiedad del área de Katy seis vehículos de lujo robados.

Todo empezó con una llamada a las autoridades sobre la presencia de un auto robado en el 1814 Brea Ridge Trail, en la comunidad de Grayson Woods al oeste de Katy.

Cuando los oficiales fueron al lugar identificaron otros cinco autos.

La investigación tiene en la mira seis compañías vendedoras de autos posiblemente vinculadas a la indagación judicial.

“Nuestros detectives dieron un golpe duro a una organización de robo de autos enfoca da en los residentes del Condado Fort Bend·, dijo el alguacil Eric Fagan.

Las autoridades están llamando a las personas que han hecho compras en alguno los negocios para se comuniquen con la unidad de robo de autos y el auto pueda ser inspeccionado.

Las compañías son Auto Source of Houston; McKenna Motors LLC; A1-Imports; Freeman Auto Sales; PR One Sales LLC; y McKenna of Houston LLC.

