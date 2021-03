Arrestan a mujer de 56 años por homicidio de su exesposo

HOUSTON – Oficiales del Condado Montgomery arrestaron a una mujer de 56 años por la muerte a balazos de su exesposo.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado Montgomery el jueves hacia las 8 p.m. una mujer llamó al 911 para notificar la muerte de su exesposo a quien habría encontrado baleado de muerte en la sala de su casa ubicada en Cleveland, luego de despertar de una siesta.

Cuando los oficiales arribaron a la vivienda ubicada en la cuadra 18500 Salomon Road hallaron a Steve Walker (de 64 años) con varios impactos de bala en el torso.

Durante la investigación, los fiscales y demás investigadores hallaron que la versión de Diane Moore (de 56 años) presentaba varias inconsistencias en relación con la escena en la vivienda.

Por esto, los oficiales creen que la mujer estuvo involucrada en la balacera y le imputaron cargos de homicidio y se le fijó una fianza de $250,000.

