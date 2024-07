Arrestan a sospechoso de crear pornografía infantil con inteligencia artificial

HOUSTON - Un hombre de 30 años residente del área de Houston enfrenta graves acusaciones por presuntamente utilizar tecnología de inteligencia artificial (IA) para producir pornografía infantil, según informó la Oficina del Alguacil del Distrito 3 del Condado de Montgomery.

Roman Shoffner fue arrestado el 28 de junio por la Unidad de Tráfico Humano y actualmente se encuentra bajo custodia en la cárcel del Condado de Montgomery, acusado de posesión de pornografía infantil.

De acuerdo con los investigadores, todo comenzó el 15 de mayo cuando se descubrió que Shoffner habría utilizado un programa de Inteligencia artificial en su teléfono celular para alterar la fotografía de una joven de 17 años, eliminando digitalmente su ropa.

La imagen resultante mostraba el rostro de la adolescente con un cuerpo completamente desnudo del cuello hacia abajo.

Las autoridades confiscaron y analizaron el teléfono de Shoffner y los investigadores determinaron que existía causa probable para creer que el sospechoso creó la imagen con la intención de poseer pornografía infantil, lo que llevó a la emisión de una orden de arresto.

Este caso pone de relieve los nuevos desafíos legales que surgen con el avance de la tecnología de Inteligencia Artificial.

En 2023, el estado de Texas enmendó la Ley HB 2700 para combatir el uso de tecnología "deepfake" e inteligencia artificial en la creación de material visual sexualmente explícito sin consentimiento.

La enmienda especifica que dicha conducta constituye un delito penal cuando involucra a menores de 18 años.

