Arrestan a tres jóvenes tras presamente ingresar ilegalmente al NRG Astrodome

Tres hombres de 18 años fueron arrestados por agentes del Distrito Policial Uno del Condado Harris tras ingresar ilegalmente al NRG Astrodome, un recinto histórico cerrado al público desde 2009.

Según las autoridades, guardias de seguridad detectaron a los intrusos poco después de la medianoche y alertaron a los oficiales.

Los sospechosos fueron vistos huyendo por un estacionamiento y saltando una verja cerca de la intersección de Fannin con Holly Hall, donde fueron detenidos y enfrentan cargos por allanamiento.

“Sneaking into closed old historic buildings is dangerous,” advirtió el comisionado Alan Rosen. “Ponen en riesgo sus vidas y las de los socorristas.”

El Astrodome, inaugurado en 1965, fue sede de los Houston Astros y los Houston Oilers, y albergó eventos con figuras como Muhammad Ali, Elvis Presley y Selena.

