Mujer es acusada por la muerte de su novio a tiros en el noroeste de Houston

CONDADO HARRIS - Una mujer ha sido acusada de asesinato tras un tiroteo ocurrido la noche del domingo 25 de mayo en el noroeste de Houston.

El incidente ocurrió a las 9:20 p.m. en un complejo ubicado en la cuadra 11220 de West Rd.

Según informes, oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado Harris (HCSO, por sus siglas en inglés) respondieron a reportes de una alteración entre un hombre y una mujer. Minutos después, se notificó un tiroteo en la misma dirección.

Al llegar, los oficiales encontraron a Javion Williams, un hombre afroamericano de 22 años, con una herida de bala.

Fue declarado muerto en la escena. La sospechosa, identificada como Derricka Ross, nacida el 26 de octubre de 2001, fue detenida en el lugar. Un arma fue recuperada, aunque aún no se ha confirmado si fue la utilizada en el crimen.

Ross ha sido oficialmente acusada de asesinato y trasladada a la cárcel del condado Harris. La investigación continúa en curso bajo la supervisión del Mayor E.B. Dean, de la HCSO.

Arrest update: last night, @HCSOTexas deputies responded to a shooting at a complex located at 11220 West Rd. The victim has been identified as 22-yr-old Javion Williams.



Derricka Ross (10-26-01) has been charged with Murder in connection with Javion’s death. Ross has been… pic.twitter.com/KSkhg77s9h