Arrestos y deportaciones: oficiales de ICE con mayor discreción

HOUSTON – Hace un par de semanas, el juez Federal de la Corte de Distrito en Texas Drew Tipton puso un alto a las guías de discreción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitidas por su secretario Alejandro Mayorkas, en septiembre del año pasado.

Esas guías establecían unos parámetros para determinar en qué casos DHS utilizaría sus recursos en la corte de inmigración o deteniendo inmigrantes.

Aquellos casos en que se determinaba que el inmigrante no era una prioridad para ser removido del país, eran sobreseídos o si aún no estaban en procesos de remoción, los mismos no eran iniciados.

Sin embargo, el juez Tipton determinó que los estados de Texas y Louisiana tenían razón en la demanda que presentaron contra el gobierno federal y encontró que las guías bloqueaban al Servicio de Inmigración del ejercicio de sus labores.

Aunque la decisión no entró en efecto inmediatamente debido a que el mismo juez aplazó su fecha de vigor por un plazo de 7 días, que luego extendió por 7 días adicionales, la misma ya está vigente.

Pero esto podría cambiar ya que se espera que la administración del presidente Biden acuda a una corte superior para apelar la decisión del juez Tipton.

Por el momento no sabemos a ciencia cierta cuáles serán las implicaciones de esta decisión.

Por un lado, oficiales del DHS estaban utilizando como base para sus determinaciones discrecionales las categorías de prioridades que establecían las guías, terminando así muchísimos procesos de deportación, por lo que al eliminarse las misma, podría ser el caso que haya una reducción significativa o hasta completa en la discreción que ejercen estos oficiales.

De otra parte, las guías que estableció el secretario Mayorkas no son indispensables para que el DHS continúe ejerciendo su discreción, ya que esa es una herramienta inherente que tiene a su disposición.

El mayor problema que enfrentamos ahora, es la incertidumbre sobre los delineamientos que serán utilizados por el DHS para ejercer su discreción. Y debido a que las guías fueron terminadas tan recientemente, es muy posible que tardemos varios días, o quizás hasta semanas en saber con exactitud, como proceder con los casos impactados.

