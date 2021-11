Astros van con todo en búsqueda del séptimo juego

HOUSTON - La gran victoria conseguida por los Astros en el quinto partido de la Serie Mundial frente a los Braves en Atlanta les permitió volver de nuevo a su campo y seguir en la lucha por el título, además de confirmar que son un rival muy difícil de superar.



La última vez que los Astros volvieron a Houston para disputar un sexto partido del Clásico de Otoño fue hace apenas dos años, cuando disputaron también la Serie Mundial, que al final perdieron por 3-4 frente a los Nacionales de Washington.



El venezolano Luis García fue confirmado esta noche como el abridor de los Astros para el sexto partido.



Mientras los seguidores de los Bravos se quedaron sin poder celebrar, al menos de momento, el título de campeones, los Astros están ya listos para seguir por el camino del triunfo cuando este martes se dispute el sexto partido.



"Siento que eso es lo que hacemos", dijo el torpedero de los Astros, el puertorriqueño Carlos Correa. "Durante todo el año, obviamente, hay altibajos. Pero hablamos de tener confianza y hacer lo que sea necesario para seguir con vida y buscar el título".

Eso es lo que han hecho, en la mayoría de los casos, los Astros de Correa, el segunda base venezolano José Altuve, el inicialista cubano Yuli Gurriel y el antesalista Alex Bregman desde el 2017.



No importa el interrogante de lo que será el futuro de Correa como agente libre este invierno, ahora lo único que cuenta es ganar y tener la opción de llegar al decisivo séptimo partido y consagrar el legado ganador de un grupo histórico.



"Tenemos que seguir luchando", expresó Correa. "Si no nos sale, podremos decir que peleamos hasta el final. Y si nos sale bien, va a ser una gran historia, que siempre recordaremos".



El mismo sentir tienen el resto de los compañeros de Correa, especialmente Altuve, otro de los pilares en la construcción de la franquicia campeona de los Astros.



"No hay más mentalidad dentro de este equipo que nunca darnos por vencidos, salir a luchar y esperar que podamos conseguir esta victoria. No vamos a rendirnos. No vamos a echarnos para atrás", subrayó Altuve. "Eso jamás".

