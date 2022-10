Astros y Yanquis inician lucha por el campeonato de la Liga Americana

HOUSTON – Los Yanquis de Nueva York confían en su poder ofensivo y tratarán de impedir desde este miércoles en Houston, en el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que los Astros avancen por segundo año seguido a la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas.



El objetivo de los Yanquis es alcanzar la final de la MLB por primera vez desde que se coronaron en 2009 y para ello deberá vencer a los Astros en la serie al mejor de siete juegos.



En un mismo escenario estarán dos de los bateadores más poderosos en la actual temporada: Aaron Judge, por los Yanquis; y el cubano Yordan Álvarez, por los Astros.

Judge, quien tuvo un lento inicio en la postemporada, bateó de 12-4 (.333) con dos jonrones y tres remolcadas en sus últimos tres partidos de las Serie Divisional, dando muestra de que se encuentra en el ritmo que lo llevó a conectar 62 cuadrangulares en la temporada regular.

Álvarez por su parte ha cargado sobre sus hombros con el peso del ataque de los Astros, con siete remolcadas en tres partidos, en los cuales fletó dos cuadrangulares decisivos para dar la victoria a los de Houston.

Aunque el bate de José Altuve (16-0) ha estado ausente completamente en la actual postemporada, la ofensiva de los Astros cuenta además con hombres de experiencia como Alex Bregman, Kyle Tucker, el cubano Yuli Gurriel, Christian Vázquez o Martín Maldonado, y con otros que pueden aportar como lo es el dominicano Jeremy Peña o Trey Mancini.



Los Yanquis no se quedan detrás, con un Giancarlo Stanton (dos jonrones y seis remolcadas) que puede batear en el momento preciso, en un orden ofensivo en el cual también figuran Harrison Bader (tres jonrones y cinco producidas), Anthony Rizzo, el venezolano Gleyber Torres, Josh Donaldson y Matt Carpenter, así como también el talentoso Oswaldo Cabrera.



Yanquis (254) y Astros (214) fueron los dos mejores equipos en cuanto a cuadrangulares en la temporada, lo que muestra que tienen las herramientas para enviar la pelota lejos del plato.



La necesidad de utilizar a Gerrit Cole y el cubano Néstor Cortés, sus dos mejores lanzadores, para los dos últimos partidos de la pasada serie le brinda la ventaja a los Astros en cuanto al duelo de abridores para el inicio del enfrentamiento previo a la Serie Mundial.



Ante esta situación, los Yanquis apostarán a los diestros Jameson Taillon y el dominicano Luis Severino, quienes deberán dar un paso al frente, así como también en un bullpen que llega con sus principales hombres con una gran carga de trabajo y poco tiempo para recuperarse.



Tras una pobre presentación (seis carreras en cuatro entradas) en la Serie Divisional ante los Marineros, el as de Houston, Justin Verlander, saldrá por la reivindicación ante los Yanquis, ante los que tuvo marca de 1-0 con 1.29 de efectividad en la campaña regular.



Si enfrentar a Verlander es un reto, continuar el camino ante el dominicano Framber Valdez y Lance McCullers Jr. no hace la misión más fácil.



El picheo de relevo de los Astros viene de una gran exhibición en el último juego de la Serie Divisional, donde con el venezolano Luis García a la cabeza, fueron vitales para dejar sin carrera a los Marineros durante 18 entradas.