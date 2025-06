Muere niño de 12 años tras ser atropellado en el condado Harris; aún investigan el caso

CONDADO HARRIS - Un niño de 12 años falleció la noche del martes tras ser atropellado por un vehículo mientras andaba en bicicleta en la cuadra 11900 de Suburban Drive, en el condado Harris.

Según las autoridades, el menor habría intentado esquivar un perro que lo perseguía, cuando perdió el control y cayó en el carril norte frente a un vehículo que se aproximaba.

La Oficina del Alguacil del Condado Harris (HCSO) informó que el incidente ocurrió alrededor de las 8:46 p.m. El niño fue trasladado en condición crítica al hospital, donde tristemente fue declarado muerto.

Testigos indican que el vehículo involucrado podría ser un Chrysler 300 de color oscuro y el conductor no se detuvo a brindarle ayuda al menor y huyó del lugar, por lo que ahora podría enfrentar posibles por abandonar la escena de un accidente fatal que termino en una muerte.

La investigación continúa en curso y las autoridades hacen un llamado a cualquier persona que tenga información sobre el conductor o el vehículo a que se comunique con la HCSO.

Mientras tanto, la comunidad lamenta profundamente la pérdida del menor y exige justicia.

Update: sadly, the child (12 yrs old) was pronounced deceased at the hospital. Our condolences go out to his family.



Investigation remains on-going, but this is what we know at this time: at sbout 8:46 pm, the child was riding his bicycle. We believe the child was trying to… https://t.co/9TnNshCCj6