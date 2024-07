Aumentan las demandas contra CenterPoint tras apagones por Beryl

HOUSTON - Siguen llegando a la Corte las demandas en contra de CenterPoint, tras los cortes prolongados del servicio eléctrico por del impacto del huracán Beryl.

Esta semana un grupo de pequeños comercios entablaron una nueva querella buscando justicia por los aparentes danos sufridos.

Pequeños comercios principalmente del área de salud y belleza dicen estar profundamente afectados por la falta del servicio eléctrico por presunta negligencia.

Alegan que no solo se trató de pérdidas económicas para los dueños de los locales, también para los empleados que no pudieron trabajar por varios días.

Algunos como Rebeca Hernández dicen que las pérdidas para ellos fueron mayores por la falta de luz que por el impacto mismo del huracán.

“Yo entiendo que CenterPoint tenía muchos problemas con la luz, había demasiada gente, creo que no se organizaron bien y a causa de eso todos los pequeños negocios estamos muy afectados”, dijo Patricia Hernández quien resultó afectada por los apagones.

“Yo decía, pobrecitos tienen mucho trabajo, pero también pobrecitos nosotros que nos tuvimos que ir a pique… ¿Y dónde cierren estos pequeños negocios, entonces? Yo no conozco otro trabajo que no sea este” agregó.

En tanto, la abogada que los representa Erika Rose, informó que según sus indagaciones, los contratistas de CenterPoint no trajeron a los equipos de refuerzo desde afuera de la ciudad.

“Yo solo quiero que mis clientes sean compensados por sus pérdidas, no estamos pidiendo dinero extra, no estamos añadiendo daños y perjuicios, simplemente queremos compensación. Están trabajando 24 horas al día y aun así no pueden reponerse de una semana perdida”, agregó.

La demanda colectiva señala a CenterPoint de negligencia, mala conducta intencional, molestias intencionales y prácticas comerciales engañosas.

En tanto, CenterPoint se negó a emitir comentarios sobre litigios pendientes.

De acuerdo con la abogada, siguen sumando casos a esta demanda colectiva a diario.

