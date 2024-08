Nuevo récord de bebés abandonados a su suerte en Houston

HOUSTON - Un total de 10 niños han sido abandonados en el área de Houston, en lo que va del año fiscal 2024 que termina el 31 de agosto.

De acuerdo con cifras del Departamento de Servicios y Protección para la Familia (DFPS, por sus siglas en inglés), siete infantes fueron encontrados en diferentes puntos del área metropolitana y tres fueron entregados en lugares seguros, bajo la Ley Bebé Moisés en los últimos meses.

Es decir, los niños fueron entregados en lugares como hospitales o departamentos de bomberos.

La cifra de abandonos supera el total del año fiscal 2023, cuando 4 niños fueron dejados a su suerte y 3 entregados bajo la Ley Bebé Moisés.

En el estado de Texas, este año fiscal han sido abandonados 25 niños, 14 a la intemperie y 11 en sitios seguros como estaciones de bomberos u hospitales.

El año pasado 21 niños fueron dejados a su suerte y 15 en manos confiables.

Las banderas de alerta se levantaron en nuestra área luego de que el fin de semana dos infantes fueron encontrados, uno en Pasadena y otro en el suroeste de Houston, con tan solo horas de diferencia entre ambos casos.

Autoridades investigan lo que parece ser el cuerpo sin vida de un recién nacido dentro de un contenedo de basura cerca de Traders Village al noroeste de Houston.

Un caso más reciente es de un bebé de semanas de nacido encontrado sin vida en un bote de basura cerca de Traders Village al noroeste de Houston.

El bebe fue encontrado por los trabajadores de recolección de basura en la cuadra 13200 de Fountain Crest el 14 de agosto de 2024.

@HCSOTexas deputies responded to a residential neighborhood at the 13200 blk of Fountain Crest. Workers in a waste collection truck were servicing the area and discovered what appears to be a deceased newborn male infant amongst the collected trash waste.

