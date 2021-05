Aumento de número de refugiados es buen mensaje para inmigrantes: abogada

HOUSTON - La perfección, aunque deseable, es una virtud inalcanzable.

Lamentablemente, todas las personas cometemos errores o hacemos cosas que al reflexionar sobre ellas, hubiéramos deseado hacer de otra manera.

Sin embargo, la virtud a la cual sí podemos aspirar es a reconocer nuestros errores y corregirlos. Esto fue precisamente lo que hizo el presidente Joe Biden recientemente.

Luego de que Biden anunciara que mantendría el límite impuesto por la administración del ex presidente Donald Trump para admitir solamente 15,000 refugiados por año a los Estados Unidos, las críticas y reclamos no se hicieron esperar.

Tras esto, Biden reexaminó su postura y reconoció que mantener el número de refugiados a ser admitidos a 15,000 no era lo correcto.

Más importante que reconocer el error, el presidente tomó acción sobre el mismo y decidió extender el límite a 62,500 refugiados por año -algo más de cuatro veces el límite establecido por la administración anterior- y prometió elevar el número hasta 125,000 para el primer año fiscal completo de su mandato.

Con esta decisión, Biden reafirmó una posición más amigable y favorable para los inmigrantes.

Los 62,500 refugiados serían admitidos de la siguiente manera: 22,000 de países de África, 6,000 del este de Asia, 4,000 de Europa y Asia Central, 5,000 de Latinoamérica y el Caribe, 13,000 del medio oriente y sur de Asia, y una reserva de 12,500.

Una importante aclaración que debo hacer aquí es que este límite únicamente aplica a refugiados y no a asilados.

Esta es una distinción sumamente importante en este contexto, ya que muchas personas confunden ambos términos, que aunque muy similares, tienen una diferencia muy significativa.

Los refugiados son personas que aplican para protección en los Estados Unidos estando afuera del país, normalmente en un tercer país que no es su país de origen o del cual buscan protección.

En cambio, los asilados son personas que ya se encuentran en los Estados Unidos y solicitan protección desde adentro.

De esta manera, alguien que ya está dentro del territorio de los Estados Unidos no debe inhibirse de solicitar protección por miedo a no calificar basándose en estas cuotas, ya que no aplican.

Además, dichas cuotas tampoco le aplican a los familiares de inmigrantes que hayan ganado su caso de asilo en los Estados Unidos que pretendan ingresar a EEUU a través del inmigrante con asilo aprobado.

Más aun, actualmente no existe un límite para el número de aplicaciones de asilo que se pueden aprobar anualmente y al parecer no habrá uno tampoco por los próximos años de la administración de Biden.

Ten en cuenta que estas expresiones son de carácter educativo y no constituyen asesoría legal. Siempre les recomiendo no dejar sus casos en manos de notarios y que consulten a personas certificadas para ejercer las leyes de inmigración en Texas.