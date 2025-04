Oficial resulta herida durante balacera cerca de complejo judicial del condado Harris

HOUSTON - Una agente del Distrito Policial 1 del Condado Harris fue presuntamente herida de bala este lunes cerca del Centro de Ley Familiar del Condado de Harris, en el centro de Houston.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:30 p.m. cerca de la cuadra 1115 de Congress Street, cuando oficiales reconocieron a un hombre armado caminando por las calles cercanas al centro judicial.

Enroute to scene. Suspect possibly down. Incident occurred outside Family Law Center. @houstonpolice will be lead investigative agency. https://t.co/bwwIVltBaZ