FEMA asigna fondos para los afectados por las recientes inundaciones y tornados en nuestra región

HOUSTON - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) asigna fondos para los afectados por las recientes tormentas severas, tornados e inundaciones que comenzaron el 26 de abril, pueden ser elegibles para recibir asistencia por desastre.

Actualmente, los residentes de los condados de Harris, Liberty, Montgomery, Polk, San Jacinto, Trinity y Walker pueden ser elegibles para esta ayuda.

FEMA ha implementado nuevos beneficios que brindan fondos flexibles directamente a los sobrevivientes cuando más lo necesitan.

Además, un proceso simplificado y una elegibilidad expandida permiten a los texanos acceder a una gama más amplia de asistencia y fondos inmediatos para necesidades graves.

Entre los nuevos beneficios se encuentran la Asistencia para Necesidades Graves, un pago único de $750 para hogares destinado a artículos esenciales, y la Asistencia por Desplazamiento, un nuevo beneficio que proporciona fondos anticipados para ayudar con opciones de vivienda inmediatas a elección de las personas.

Los sobrevivientes pueden solicitar la asistencia de FEMA en línea en DisasterAssistance.gov, descargando la aplicación móvil de FEMA o llamando a la línea de ayuda al 800-621-3362. La asistencia está disponible en la mayoría de los idiomas.

También estarán disponibles de lunes a domingo de 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en el Centro de desarrollo familiar de Spring Branch ubicada en la cuadra 8575 Pitner Road Houston, Texas 77080.

Además de los nuevos beneficios, FEMA ha simplificado los requisitos de solicitud, brinda apoyo a las personas con seguro insuficiente, asistencia simplificada para empresarios, criterios de habitabilidad ampliados, mejoras de accesibilidad, asistencia para computadoras y asistencia para alquiler temporal.

La asistencia del Programa de Individuos y Hogares de FEMA está destinada a ayudar a impulsar la recuperación de los residentes, cubriendo reparaciones básicas en el hogar, gastos fuera de bolsillo y otras necesidades esenciales.

ATTN: TX, Texans who needs help applying for FEMA assistance can meet with Disaster Survivor Assistance (DSA) crews at the Fonde Community Center in Houston beginning May 21.



📍Fonde Community Center

110 Sabine St.

Houston, TX

7 -7pm (daily)



