HOUSTON – Un altercado en un reconocido bar del noroeste del Condado Harris terminó con una balacera que dejó a dos personas heridas este lunes en la madrugada.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado Harris, el hecho ocurrió hacia la 1:30 a.m. en Little Woodrow´s Bar and Grill, ubicado en el 11241 Timber Tech Avenue, en Tomball.

Según los investigadores, la discusión entre dos grupos de personas se trasladó del bar al estacionamiento.

Fue allí cuando un guardia de seguridad y el gerente del lugar trataron de separar a los dos grupos y acabar con el enfrentamiento.

De acuerdo con los investigadores, dos de las personas involucradas en la trifulca se subieron a un vehículo y cuando se alejaban del lugar hicieron varios disparos hacia el negocio.

Dos de los balazos impactaron al guardia de seguridad y a uno de los clientes involucrados en la discusión, quienes tuvieron que ser llevados de emergencia a hospitales del área.

Hasta el momento no se ha revelado una descripción de los atacantes o del vehículo en el que huyeron del lugar.

