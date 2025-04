HOUSTON - Un vecindario tranquilo del área de Clear Lake se convirtió en escena de crimen este martes por la noche, cuando dos hombres fueron atacados a tiros en el interior de un garaje. Los hechos ocurrieron poco después de las 8 pm en la cuadra 10200 de Roleston Lane.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston, las víctimas estaban sentadas en el garaje de una vivienda cuando un vehículo Mercedes blanco se detuvo frente a la residencia. Dos sospechosos descendieron del vehículo, intercambiaron palabras con las víctimas, y abrieron fuego sin piedad.

Uno de los hombres falleció en el lugar, mientras que el segundo fue trasladado al hospital en estado crítico.

Las autoridades aún están recabando testimonios y revisando cámaras de vigilancia en la zona con la esperanza de obtener una mejor descripción de los agresores.

Clear Lake officers are at a shooting scene 10200 Roleston. Two victims, suspects fled in a vehicle. 202 pic.twitter.com/VtpfUfhBHp