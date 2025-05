Balacera mortal por robo de auto sacude el suroeste de Houston

HOUSTON - Un hombre murió en un intento de robo de auto y un segundo afectado se quedó si su vehículo tras un violento asalto perpetrado por un sospechoso que recién había chocado un vehículo.

La movilización ocurrió la noche del jueves en la cuadra 11700 del Southwest Freeway.

La policía de Houston acudió a una gasolinera en donde habría quedado la víctima mortal luego de negarse a entregar su carro al presunto asaltante.

Westside and South Gessner officers are at a homicide scene 11700 Southwest Freeway. 202 pic.twitter.com/1jtRppgpVC