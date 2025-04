Evento de autos en Crosby termina con siete personas heridas y un muerto tras tiroteo

CONDADO HARRIS - Un tiroteo masivo ocurrido la noche del sábado en una estación de gasolinera de Crosby, una ciudad al este de Houston, dejó un saldo de una persona muerta y siete heridos, según informaron las autoridades del Condado Harris.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, alrededor de las 10:00 p.m. del 12 de abril, agentes adscritas al Departamento del Alguacil del Condado Harris respondieron a llamadas sobre disparos en una reunión multitudinaria que se llevaba a cabo en el estacionamiento de una gasolinera ubicada en la cuadra 13100 de Crosby Lynchburg.

El Alguacil del condado, Ed González, quien se presentó al lugar, describió el incidente como “uno caótico”.

Según las autoridades, al llegar encontraron más de cien personas reunidas para lo que podría haber sido un evento benéfico. El incidente resultó en siete personas heridas de bala, entre las edades de 16 a 25 años, siendo cinco hombres y dos mujeres.

Una de las víctimas fue declarada muerta luego de ser trasladada a un hospital de la zona, mientras que dos de los heridos fueron transportados en una ambulancia aérea, los demás fueron trasladados a hospitales y clínicas locales por sus propios medios de transporte.

La confusión inicial sobre el número exacto de víctimas se debió a que algunos de los heridos abandonaron la escena por cuenta propia para buscar atención médica en centros médicos cercanos.

“Tratamos de confirmar el número de víctimas, ya que algunos se dirigieron por su cuenta a hospitales y clínicas de la zona”, explicó González en sus primeros reportes la noche del incidente.

I’m on-scene. Very chaotic scene, swift response by @HCSOTexas, Pct 3 Deputies, and Harris County ESD-5.



Still trying to confirm the number of shooting victims, as some drove to area hospitals/clinics. Still not exact, but number could be as high as six. https://t.co/PeNLA5RrhL