Balean de muerte a madre en presencia de su bebé en caso de violencia doméstica: policía

HOUSTON – Una mujer murió tras ser baleada mientras sostenía a su pequeño bebé de un año informó el Departamento de Policía de Houston.

De acuerdo con las autoridades, el incidente se registró este jueves poco antes de las 11 a.m. en el 11212 Westpark Drive, en el área de Westchase, al suroeste de la ciudad.

Cuando lo oficiales arribaron a la escena, la mujer aún estaba con vida en condición crítica, pero esta falleció en el hospital poco después.

Según los investigadores, el sospechoso sería el padre del menor, quien se encuentra en libertad condicional y usa un monitor de GPS en su tobillo.

“No queremos poner la culpa en nadie, pero nos preguntamos que hubiéramos hecho para que esto no sucediera con un sospechoso que estaba en libertad condicional por siete delitos graves”, dijo la subjefa de policía Patricia Cantú.

De acuerdo con testigos presentes en el lugar de los hechos, se escucharon, al menos, cinco disparos en el estacionamiento.

La mujer recibió cuatro baazos en la parte media de su cuerpo.

