Brutal accidente en Katy, pareja sale expulsada de su SUV

HOUSTON – Investigadores del Condado Harris tratan de determinar si un hombre y una mujer que salieron expulsados de un vehículo en Katy tras estrellarse iban en estado de ebriedad.

De acuerdo con las autoridades, la pareja viajaba en una camioneta SUV cerca de la intersección de Fry Road y Franz, cuando perdieron el control del vehículo, se salieron de la vía y se volcaron.

Al parecer, los dos ocupantes no llevaban puesto el cinturón de seguridad pues salieron expulsados del vehículo, aunque se espera que sobrevivan a las heridas sufridas.

La mujer fue llevada vía helicóptero a un hospital de la zona, mientras que el hombre fue transportado en ambulancia.

Los investigadores tratan de determinar quién iba al mando del volante, pues los dos mostraban signos de estar ebrios, lo cual será confirmado con los exámenes de toxicología.

