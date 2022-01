Buscados por robo de $100,000 en monedas de oro

HOUSTON – Investigadores del Distrito Policial 2 del Condado Harris están pidiendo ayuda de la comunidad para dar con el paradero de dos hombres sospechosos de robarse más de $100,000 en monedas de oro de un vehículo.

De acuerdo con las autoridades, el robo ocurrió el pasado 28 de septiembre en el estacionamiento de una propiedad ubicada en el 11800 East Freeway hacia las 3 p.m.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Cámaras de seguridad del lugar captaron a los dos sospechosos asaltando varios vehículos, uno de los cuales tenía las monedas de oro, antes de huir en dirección desconocida.

A través de Crime Stoppers se están ofreciendo $5,000 de recompensa por información que permita la captura de los sospechosos.

Aquí puedes hacer tu denuncia anónima si concoes algo sobre este caso.

Warm-up trend this week, until another cold front arrives on Wednesday. Janet Bolívar has the forecast.