Buscan a sospechoso de abusar sexualmente de menor por cerca de seis años

HOUSTON – El Departamento de Policía de Houston está pidiendo ayuda de la comunidad para dar con el paradero de un hombre acusado de haber abusado sexualmente de un menor por cerca de seis años.

Francisco García Baca, según las autoridades, abusó de su víctima entre marzo del 2013 hasta marzo del 2020.

El presunto abuso habría ocurrido en una vivienda ubicada en el 2200 Wirt Road.

García Baca, de 46 años, mide unos 5´5” y pesa unas 130 libras.

A través de Crime Stoppers se están ofreciendo $5,000 de recompensa.

Acá puedes hacer tu denuncia anónima.

