Buscan a hermanas desaparecidas en el noroeste del condado Harris

Las autoridades del condado Harris solicitan la colaboración de la comunidad para localizar a dos hermanas desaparecidas desde el lunes 9 de junio.

Victoria Limon, de 14 años, y Gabriela Limon, de 11, fueron vistas por última vez saliendo de su residencia ubicada en la cuadra 7100 de White Oak Circle, cerca de Windfern Road, en el noroeste del condado. No se sabe en qué dirección se dirigieron.

Ambas menores vestían camisetas rosadas y pantalones cortos blancos al momento de su desaparición.

