Buscan a hombre acusado de robo y agresión sexual en residencia de Houston

HOUSTON - El Departamento de Policía de Houston está tras la pista de un hombre acusado de irrumpir en una residencia, robar dinero y agredir sexualmente a una mujer.

El incidente ocurrió el jueves 12 de junio en un complejo ubicado en la cuadra 5151 de Edloe Street en el suroeste de Houston.

Las autoridades han difundido la imagen del sospechoso y solicitan la colaboración de la comunidad para identificarlo.

Cualquier persona con información puede comunicarse con la División de Víctimas Especiales del HPD al 713-308-1140 o de forma anónima a través de Crime Stoppers Houston al 713 222 8477 o en su página web.

WANTED: Investigators need help identifying this man accused of breaking into someone's residence, stealing money, and assaulting a woman at 5151 Edloe Street on Thursday (June 12).



TIPS: Call HPD Special Victims 713-308-1140 or @CrimeStopHOU.#HouNews pic.twitter.com/UsNuQucTIP