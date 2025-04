FBI busca a sospechoso de robo bancario frustrado el Día de los Inocentes en Houston

HOUSTON - El Buró Federal de Investigaciones de Houston (FBI, por sus siglas en inglés) solicita ayuda de la comunidad en Houston para identificar un sujeto detrás de un intento de robo bancario, el “Día de los Inocentes” en el suroeste de la ciudad.

Este intento de robo ocurrió el 1 de abril a eso de las 9:00 a.m. en un banco PNC ubicado en la cuadra 7414

South Sam Houston Parkway.

Según el reporte del FBI, el sospechoso entro al banco, se acercó al mostrador donde le entregó al cajero una carta donde amenaza a su propia familia y le exigía el dinero. El cajero logró frustrar el robo caminando hacia una parte segura del banco y el sospechoso finalmente se retiró del lugar sin obtener el dinero, durante el incidente nadie resulto herido.

Las autoridades describen al sospechoso, como un hombre afroamericano de unos 40 años, de complexión delgada y una altura de unos seis pies.

#BREAKING FBI Houston seeks suspect in April Fools’ Day foiled bank robbery!



He tried to rob the PNC Bank located at 7414 South Sam Houston Parkway on 04/01. He's a black male in his late 40s, about 6' tall, with a slim build.



Call 713-22-TIPS for up to a $5,000 reward. pic.twitter.com/NjcDM7XvqP