Cacería a choferes sin cinturón de seguridad en el Condado Fort Bend

HOUSTON – Agentes de policía del Condado Fort Bend estarán a la cacería de conductores y pasajeros de vehículos que no usen el cinturón de seguridad en una campaña que se extenderá hasta principios del mes de junio.

La campaña "Click it or Ticket", que empezará desde el próximo 23 de mayo y se extenderá hasta el 5 de junio, irá no solo contra los conductores, sino contra los acompañantes que no cumplen las leyes de Texas que estipulan que toda persona dentro de un vehículo deberá llevar puesto el cinturón de seguridad.

Desde enero del 2021, la oficina del Alguacil del Condado Fort Bend ha emitido 79 multas por no cumplir con esta norma.

De este número, 35 fueron porque personas menores de 8 años no llevaban el cinturón de seguridad puesto.

Según la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras el llevar puesto el cinturón de seguridad reduce el riesgo de morir en un accidente de tránsito en un 45% para aquellas personas que viajan en los asientos delanteros.

Para quienes viajan en camionetas, la reducción en el riesgo de muerte se eleva al 60%.

Extender esta jornada de cacería a infractores de la ley por cerca de dos semanas será posible con los dineros asignados por el Departamento de Transporte de Texas para este propósito.

Cabe destacar, que en Texas la multa y los gastos de corte por no llevar puesto el cinturón de seguridad pueden costar alrededor de $200, si se trata de un menor de menos de 8 años, el conductor enfrenta una multa de $250 más los costos de corte.

“Nadie quiere pagar una multa por no llevar el cinturón de seguridad puesto, pero perder una vida o la de algún ser querido es mucho más costoso”, dijo el alguacil del Condado Fort Bend, Eric Fagan.