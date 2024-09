Cada vez más mujeres buscan abortos fuera de Texas

HOUSTON - Texas figura entre los 22 estados que prohíben el aborto, después de la anulación de casos como Roe v. Wade en la Corte Suprema.

En ese contexto, el número de abortos en estados vecinos como Nuevo México, Colorado y Kansas han aumentado.

Al mismo tiempo que crece el número de bebés abandonados en el estado de la estrella solitaria. Específicamente en el área de Houston el número de recién nacidos dejados por sus madres se situó en 11 en el año fiscal 2023.

En tanto, el fiscal general del estado, Ken Paxton entabló a mediados de este mes un recurso legal para bloquear una protección federal sobre expedientes médicos de mujeres que viajan fuera del estado buscando la interrupción del embarazo.

Legisladores demócratas rechazan que se busque bloquear el acceso al aborto de mujeres de Texas en otros estados. Algo que apoyan organizaciones como Planned Parenthood.

“El tema no es si apoyamos o no el aborto si creemos o no el aborto, el tema es si consideramos que el gobierno debe tomar la decisión por nosotros o nosotros mismos consultando médicos con familia o pareja si lo deseamos” dijo Alejandra Soto, portavoz de esta agrupación.

Mientras grupos provida en el estado como Carenet, están ayudando a mujeres en crisis para darles alternativas y conozcan que opciones tienen antes de tomar la decisión de abortar.

Según las encuestas, el aborto figura entre los temas más importantes de los votantes estadounidenses que decidirán quién ocupará la Casa Blanca.

