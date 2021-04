Califican como sospechoso incendio de casa en área de Edgebrook

HOUSTON – Investigadores del Departamento de Bomberos tratan de determinar las causas en las que una vivienda al sureste de la ciudad sufrió un incendio.

Aunque la casa estaba deshabitada y no hubo víctimas que lamentar, los bomberos no se explican cómo se prendió el fuego, pues la casa no tenía servicio de electricidad.

Por ello el incendio es calificado como sospechoso.

Los bomberos se tomaron más de media hora en apagar las llamas que empezaron por el ático y continuaron por otras partes de la propiedad ubicada en el 10023 Tolman Street, en el área de Edgebrook.

Según HFD, un miembro de la familia dueña de la vivienda manifestó haber estado en el lugar unas horas antes del incendio, hecho que es investigado.

